В следующем пакете военной помощи Соединенные Штаты впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.

Об этом сообщает Politico.

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Как уточнили два источника издания, украинским военным удалось переоборудовать свои пусковые установки "Бук" для применения этих американских ракет.

Отмечается, что до сих пор Тайвань был единственной страной, которая использовала наземный вариант этих ракет, в то время как Военно-морские силы США и несколько союзных флотов используют корабельную версию.

Ракета Sea Sparrow оборудована полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Она была разработана еще в 60-х годах прошлого века, однако после этого прошла несколько модификаций. Последняя версия ракеты - RIM-7P - имеет увеличенный радиус действия, и автопилот, осуществляющий связь с бортовым компьютером по каналу передачи данных.

Весит снаряд около 230 кг, а максимальная дальность стрельбы этой ракетой составляет 20-30 км. Высота поражения - от 6 м до 15 км. Кроме того, ракета способна лететь со скоростью 3,5 маха. Стоимость одной такой ракеты - около 165 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что США включат около 50 боевых машин Bradley в пакет вооруженной помощи Украине, который будет представлен в пятницу, 6 января.

По данным The Associated Press, новый пакет военной помощи США Украине обойдется почти в 3 млрд долларов, это самый крупный пакет помощи для Киева.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.