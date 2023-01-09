Великобритания рассматривает возможность поставки Киеву британских танков Challenger 2.

Об этом сообщает Sky News.

Телеканал со ссылкой на западный источник, знакомый с разговорами на эту тему, сообщил, что уже "в течение нескольких недель" идут дискуссии о поставке Вооруженным силам Украины определенного количества танков Challenger 2.

И в британском, и в украинском правительстве понимают, что такой шаг может побудить и остальные западные страны передать Украине танки следом за Лондоном, пишет издание.

Еще один источник предположил, что Британия может предложить Украине около 10 танков Challenger 2.

Однако, как сообщает Sky News, правительство британского премьер-министра Риши Сунака еще не приняло окончательного решения. Но если Великобритания одобрит такую поставку, она станет первой страной, "которая ответит на просьбу украинских лидеров оснастить ВСУ мощными западными танками".

Танк Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, на вооружении с 1994 года. Он весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Танки Challenger 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года).

Напомним, Германия пока не планирует передавать Украине танки Leopard 2.

Также сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в этом году получит западные танки и другое запрашиваемое оружие.