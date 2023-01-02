Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан Великобритании и Северной Ирландии. Безвиз будет действовать до 30 января 2024 года.

Соответствующий указ №1/2023 глава государства подписал 2 января.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней до 30 января 2024 года", - говорится в документе.

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на год в конце января 2020 года. Это было сделано с целью развития практического партнерства между Украиной и Британией. С тех пор режим продлевается. Между тем украинцам для въезда в Великобританию нужно получать визу.

Как писала "Страна", летом 2021 года в Украине был установлен безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и подданных ряда стран Аравийского полуострова.

А в 2020 году был подписан безвизовый режим с Сент-Винсентом и Гренадинами.