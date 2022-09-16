Президент Владимир Зеленский утвердил "транспортный безвиз" - соглашение между Украиной и Евросоюзом о либерализации грузовых автомобильных перевозок.

Об этом говорится в указе №654/2022 на сайте ОПУ.

Напомним, что соглашение о "транспортном безвизе" было подписано в конце июня 2022 года. Оно предусматривает отмену необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, что позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска на границах.

Также соглашением предусмотрены меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок действия соглашения - 1 год с возможностью пролонгации. Временно документ вступил в силу с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

Также ранее стало известно, что Украина с 1 октября присоединится к "таможенному безвизу" с ЕС.