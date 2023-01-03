Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Британии Риши Сунаком. Стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Зеленского.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия по приближению победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", - написал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины обсудил с премьер-министром Нидерландов риски эскалации на фронте.

Также мы сообщали, что премьер Британии Риши Сунак призвал мировых лидеров игнорировать любые предложения Москвы о перемирии, пока она не выведет свои войска из Украины.

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