Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте риски эскалации на фронте.

Об этом Владимир Зеленский написал в телеграм-канале.

"Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне", - говорится в его сообщении.

Перед Новым годом Зеленский сообщил, что Нидерланды пообещали Украине 2,5 млрд евро помощи.

Ранее премьер Нидерландов пообещал Зеленскому не прекращать поставки оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.