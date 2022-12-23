В пятницу, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение, в котором сообщил о новой помощи нашей стране от Нидерландов.

Основное из вечернего обращения Зеленского:

Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушали командующих о ситуации на фронте, а также обсудили тему энергетики.



Рассказал о ежегодной встрече с украинскими послами, где говорили об активизации дипломатической работы.



Сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который пообещал Украине 2,5 млрд евро помощи.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщается о том, что Зеленский во время своей поездки в Вашингтон заявлял своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессменам о том, что Украина способна одержать полную победу в войне против России. Однако в Штатах считают такой сценарий маловероятным.

Война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.