Британская разведка сообщила, почему РФ не использует свои новейшие самолеты в войне
Свои новейшие истребители для запуска ракет по Украине Россия использует на территории своей страны, не рядом с границей. В РФ опасаются направлять их ближе к линии фронта.
Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.
Разведка публикует спутниковый снимок, на котором пять самолетов FELON припаркованы на авиабазе Актюбинск, где находится 929-й Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины как минимум с июня 2022 года. Разведка полагает, что миссии, вероятно, ограничивались пролетом над территорией РФ и запуском ракет большой дальности "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по территории Украины.
"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба репутации, снижения экспортных перспектив и компрометации конфиденциальных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON. Это симптом того, что Россия по-прежнему не склонна к риску, используя свои военно-воздушные силы в войне", - пишет разведка.
По данным британской разведки, FELON - самый современный в России сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий технологии малозаметности и передовую авионику.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.