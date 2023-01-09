Свои новейшие истребители для запуска ракет по Украине Россия использует на территории своей страны, не рядом с границей. В РФ опасаются направлять их ближе к линии фронта.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.

Разведка публикует спутниковый снимок, на котором пять самолетов FELON припаркованы на авиабазе Актюбинск, где находится 929-й Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины как минимум с июня 2022 года. Разведка полагает, что миссии, вероятно, ограничивались пролетом над территорией РФ и запуском ракет большой дальности "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по территории Украины.

"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба репутации, снижения экспортных перспектив и компрометации конфиденциальных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON. Это симптом того, что Россия по-прежнему не склонна к риску, используя свои военно-воздушные силы в войне", - пишет разведка.

По данным британской разведки, FELON - самый современный в России сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий технологии малозаметности и передовую авионику.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.