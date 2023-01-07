В России могут объявить о дополнительной мобилизации уже 15 января.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк журналистам в субботу, 7 января, сообщает пресс-служба ГУР.

По словам Черняка, в вооруженные силы РФ будет мобилизовано до полумиллиона россиян. Мобилизация, проект указа о которой уже существует, также будет проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По данным ГУР, в вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Напомним, в последний день 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале января в России закроют границы, объявят военное положение и новую волну мобилизации. Кроме того, он призвал россиян любой ценой избегать мобилизации, чтобы спасти свою жизнь.

Также "Страна" рассказывала, что на днях советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.