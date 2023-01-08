Командование российской армии опасается наступления украинских войск в Луганской и Запорожской областях, поскольку прорыв ВСУ разрушит сухопутный путь между территорией РФ и оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании в воскресенье, 8 января.

По данным разведки, в последние недели Россия укрепила оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области - особенно между городами Васильевка и Орехов. На этом направлении сосредоточены большие силы армии РФ.

"То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины на двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо под Запорожьем", - говорится в сводке.

В британской разведке пишут, что успешное наступление украинских войск в Запорожской области разрушит "наземный мост" между территориями РФ и оккупированным Крымом, а продвижение ВСУ в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое "освобождение Донбасса".

"Решение о противодействии какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Центре национального сопротивления Сил специальных операций рассказали, что к временно оккупированному Сватово в Луганской области прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность подрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение ВСУ на этом участке фронта.

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