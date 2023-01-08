Новую массированную атаку россиян на украинскую инфраструктуру прогнозирует на сегодня или завтра - 8 или 9 января - Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Об этом заявил спикер ГУР Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Новый массированный удар может быть в холодную погоду. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней", - сказал Скибицкий, пишет издание.

По словам спикера ГУР, Россия может начать наступление на Запорожскую область, а на Харьковском направлении будет пытаться остановить украинское контрнаступление.

Напомним, 6 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.