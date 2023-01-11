Украина получит американские БМП Bradley, которые вошли в новый пакет помощи от США, через "несколько недель".

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона в ходе брифинга.

"Что касается Bradley, мы рассчитываем, знаете ли, на несколько недель. Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят", - заявил Пэт Райдер.

Он сказал, что украинцы будут обучаться управлению этими машинами в рамках общей подготовки, которая проходит в Германии.

Напомним, заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила ранее, что в конце января Пентагон проведет обучение для украинских военных для работы на БМП Bradley.

Также сообщалось, что Канада купит у США установки ПВО NASAMS и бесплатно передаст Украине.

Кроме того, мы писали, что США просят Италию ускорить новый пакет военной помощи для Украины, в который может войти ПВО SAMP-T.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

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