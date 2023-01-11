Турция начала отправлять Украине кассетные бомбы производства США. Поставки были открыты в конце 2022 года.

Об этом пишет со ссылкой на свои источники журнал Foreign Policy.

Речь о боеприпасах двойного назначения (DPICM), которые были изготовлены в эпоху холодной войны совместно с американцами. В самих США законодательно запрещено экспортировать DPICM из-за высокого уровня брака.

"После того, как США отказали (Украине - Ред.) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они смогли их получить", - сказал изданию источник.

Официально такие поставки ни Анкара, ни Вашингтон не подтверждали.

Кассетные бомбы - это "наиболее эффективный способ искоренить российские линии траншей на открытой местности Донбасса". Потребность Украины усугубляется тем, что запасы осколочно-фугасных артиллерийских снарядов в США уже заканчиваются, говорится в статье.

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