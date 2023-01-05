В США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Высокопоставленный представитель администрации США предсказал, что ожесточенные бои на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев", – пишет издание.

"То, что мы наблюдаем в Бахмуте, мы должны ожидать и в других местах вдоль фронта, что в ближайшие месяцы боевые действия будут продолжаться", — сказал чиновник.

"Руководство России уделяет большое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии снабжения между Донецкой и Луганской областями. Если Россия получит контроль над городом, она сможет использовать его в качестве трамплина для продвижения к более крупным городам Краматорску и Славянску", – говорится в публикации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на востоке Украины бои в последние несколько недель были особенно интенсивными, и следует ожидать, что "боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время".

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что в 2023 году Украина одержит победу.