США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для передачи Украине. Одна из программ модернизации уже реализуется: ракеты для снятых с вооружения систем ПВО HAWK пройдут обновление и отправятся на фронт.

Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, нехватка промышленных мощностей Запада с самого начала войны в Украине беспокоила западные правительства. В результате США и их европейские союзники в спешке работают над определением боеприпасов, которые они могли бы извлечь из старых запасов и модернизировать, поскольку война продолжает опустошать склады по всей территории НАТО.

"В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об извлечении из бункеров боеприпасов времен "холодной войны" и их модернизации, достаточной для того, чтобы они были полезны Киеву, по словам одного человека, знакомого с ситуацией. Одна из таких программ уже запущена: ракеты для давно снятых с вооружения систем ПВО HAWK американского производства должны получить необходимые обновления для отправки в бой", - пишет газета.

Ракеты HAWK будут оптимизированы под пусковые установки, которые обязалась отправить Украине Испания. HAWK до сих пор используют в Европе и других странах, но армия США в начале 1990-х годов отказалась от него в пользу системы "Пэтриот".

Ранее "Страна" сообщала, что новый пакет американской помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot.

Мы также писали, что советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг информацию западных СМИ о том, что американская промышленность выпускает слишком мало снарядов и их не хватает Украине.