США могут объявить о передаче Украине своих боевых машин пехоты M2 Bradley уже на этой неделе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Ранее передачу этой тяжелой техники допустил Джо Байден.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что "Брэдли" могут быть включены в следующий пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе.

Издание отмечает, что у США есть тысячи таких БМП, и отправка неуказанного количества в Украину не подорвет запасы США.

WP пишет, что первая передача западной мобильной бронетехники является еще одной важной вехой в расширении поставок передового вооружения Украине.

Газета отмечает, США изменили свою позицию после того, как Франция согласилась первой предоставить Украине танки, о чем накануне заявил Владимир Зеленский.

Ранее союзники не хотели передавать ВСУ свою бронетехнику, утверждая, что она слишком сложна с точки зрения логистики, чтобы быть полезной. Также они опасались реакции РФ.

"Давайте будем кристально чисты. Путин может сколько угодно заявлять, что это "война Запада", и он борется "в основном за безопасность России". Мы все знаем, что это чушь. Это агрессивная война России против Украины. Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять им системы для самозащиты", — сказал источник издания в Белом доме.

Также газета отмечает, что вместо подготовки небольших украинских подразделений с определенными системами вооружений, союзники теперь выводят тысячи украинских солдат с линии фронта для комбинированных маневровых тренировок в Европе.

При этом США не ожидают, что зимой боевые действия в Украине замедлятся или вообще прекратятся "в обозримом будущем".

При этом администрация Байдена по-прежнему исключает отправку танков "Абрамс" Украине, пишет WP.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в этом году получит западные танки и другое запрашиваемое оружие.