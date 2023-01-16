Украинские военные прибыли в США для обучения работе с ПВО Patriot, которое пройдет на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома. Планируется подготовить около сотни специалистов.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш в своем Твиттер-аккаунте.

В Пентагоне для них была разработана ускоренная программа тренировок, сообщает он.

Видео прибытия в США военных публикует телеканал Fox.

Форт Силл является одним из четырех базовых учебных центров Сухопутных войск США и домом для полевой артиллерийской школы, которая готовит военнослужащих уже более века.

Напомним, ранее Госдеп США подтвердил пакет помощи Украине на 1,85 млрд долларов и рассказал, что в него войдет, кроме прочего вооружения, одна батарея ПВО Patriot.

На днях сообщалось, что Пентагон проведет обучение украинских военных для работы на ракетном комплексе. Ожидается, что обучение украинцев по сложной системе займет "несколько месяцев".

"Страна" подробно рассказывала, что из себя представляет американская система ПВО Patriot.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.