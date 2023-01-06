Минобороны США рассматривает возможность обучать украинских военных работе с системой ПВО "Patriot".

Об этом сообщает телеканал СNN.

Во время брифинга 5 января пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщил, что США смогут обеспечить соответствующую подготовку Украины.

"Я думаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, которая позволит Украине поддерживать эти системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, что после разговора Шольца и Байдена Германия решила поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot.

Также мы писали, что в ВСУ рассказали, сколько времени займет обучение украинских военных работе с системой ПВО Patriot.

А также, как будут применять систему ПВО Patriot.