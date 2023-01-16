В понедельник, 16 января, в Украине идет уже 327-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 15 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

16 января

08.25 На это утро в Днепре 35 погибших после удара по многоэтажке, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Спасено 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), судьба еще 35 человек выясняется.

08.15 Отбой воздушных тревог.

08.05 Последствия обстрела Калининского района Донецка. Прилет был в район мясокомбината.

07.55 В Киеве, Днепре и Одессе идут экстренные отключения света, графики не действуют, заявили в ДТЭК.

Вчера в одном из подразделений компании сообщили, что после новой ракетной атаки создался огромный дефицит генерации, и сроки ее восстановления неизвестны.

07.45 Воздушная тревога в части украинских областей.

07.35 Никопольский район Днепропетровской области снова пострадал от обстрелов РФ.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью россияне несколько раз обстреляли район из тяжелой артиллерии. По меньшей мере, 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую громады.

Обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевке повреждены полтора десятка частных домов и хозяйственных сооружений, линии электропередач и газопровод.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 2 ракетных удара и более 55 обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

2. Противник ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка в Донецкой области.

3. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам ПВО.

06.45 Карта тревог на сейчас.

06.15 На месте попадания ракеты в Запорожье работают спасатели, медики и коммунальщики. Всем пострадавшим предоставили медицинскую помощь. Трех человек госпитализировали. Среди них два ребенка 9 и 15 лет.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

06.00 Ночью РФ ударила ракетами по Запорожью и его предместью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Есть разрушения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких раненых.