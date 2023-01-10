Украинские военные начнут учения на ракетном комплексе Patriot в США уже на следующей неделе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Учебная программа будет проходить на базе Форт-Силл в штате Оклахома, где США проводят собственные учения по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны.

Форт Силл является одним из четырех базовых учебных центров Сухопутных войск США и домом для полевой артиллерийской школы, которая готовит военнослужащих уже более века.

Ожидается, что обучение украинцев по сложной системе займет "несколько месяцев", сказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии.

"Я не смогу назвать конкретные сроки завершения обучения", - сказала Купер на прошлой неделе.

Напомним, ранее сообщали, что в конце января Пентагон проведет обучение для украинских военных для работы на БМП Bradley.

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