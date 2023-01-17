Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот" (Patriot).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Нидерланды таким образом присоединяются к усилиям США и Германии в укреплении украинского военного арсенала для борьбы с российским вторжением. Правительство Нидерландов примет окончательное решение о передаче системы в скором времени.

"Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины", - сказала спикер Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

Она добавила, что Нидерланды считают своим приоритетом военные поставки в Украину, но не дала подробностей относительно конкретных систем вооружения или поставок.

Тем временем De Telegraaf со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте написала, что Нидерланды собираются дать Украине именно ЗРК "Пэтриот".

"Мы намереваемся присоединиться к инициативе Германии и Соединенных Штатов и послать в Украину "Пэтриоты", - цитирует Рютте издание.

Сколько установок и когда получит Украина, Рютте пока не сказал.

Между тем вчера украинские военные прибыли в США для обучения работе с ПВО "Пэтриот". Обучение пройдет на базе американских сухопутных войск Форт-Силл в штате Оклахома.

Ранее "Страна" рассказывала, что означает передача Украине самого передового на Западе комплекса ПВО.