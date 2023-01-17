Россия, вероятно, имеет сотни ракет Х-22, одна из которых попала в многоквартирный дом в Днепре, и у Украины пока нет возможности их сбивать.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Уничтожить Х-22 могут современные западные системы, такие, как Patriot и SAMP-T", - сказал он.

Ракета X-22 предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Ранее мы писали, что в Воздушных силах ВСУ заявили, что надеются получить в ближайшее время от западных партнеров системы Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать ракеты Х-22. У армии РФ на вооружении еще есть сотни крылатых ракет этого типа.

Война в Украине продолжается уже 327-й день. Мы следим за новостями 16 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 326-го дня войны. После массированного удара РФ были снижены лимиты потребления электроэнергии для всех областей. Продолжились отключения света. Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома и находить людей. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших будут десятки и это уже понятно и без отчетов.

На фронте наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, а самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

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