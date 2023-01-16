В Кремле впервые прокомментировали удар по Днепру, где в результате последней ракетной атаки РФ была разрушена многоэтажка и погибли 35 человек.

Комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитируют российские СМИ.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - заявил спикер Кремля.

"То есть по сути в Москве сослались на заявление Арестовича о том, что российская ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская система ПВО", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, заявление Арестовича официально опровергли в Воздушном командовании Украины. Там сказали, что ракеты модели Х-22 (которая, по заявлению украинского командования, ударила по дому) сбивать не могут.

Ранее мы публиковали фото разбора завалов многоэтажки в Днепре.