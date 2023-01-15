Чудом спасшаяся во время удара ракеты 14 января по дому в Днепре Анастасия Швец рассказала свою историю в Instagram.

Уберегла ее от падающих сверху железобетонных обломков стальная дверь, которую при взрыве сорвало с петель и накрыло девушку, лежавшую в кровати. Родители в это время находились на кухне, от которой ничего не осталось. Правда, соседи утверждают, что в последующие часы видели ее папу и маму, но сама девушка еще не может подтвердить, что они смогли выжить.

Она считает свое спасение чудом, описывая то, что увидела сразу после удара: "Часть комнаты, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я видела остальную часть подъезда, чужого подъезда".

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую кроме большой пустоты внутри", - передает свои нынешние ощущения Анастасия.

При этом несколько месяцев назад на фронте погиб ее любимый человек.

"Я хочу к родителям. Мне больно", - так заканчивает она свой пост.

Ранее мы писали, что сегодня в Офисе президента опубликовали фото спасенной в Днепре женщины. Она провела под завалами почти сутки.

Также "Страна" рассказывала, что власти Днепра планируют к ночи полностью разобрать завалы обрушенного ракетой жилого дома.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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