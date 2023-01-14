В своем сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский говорил о массированной ракетной атаке на Украину и посвятил его "тем людям и политическим лидерам, которые сомневаются" в необходимости передачи Украине наступательного оружия.

"Любые уговоры или время, которое просто уходит, не могут остановить террористов, которые методично убивают наших людей", - заявил Зеленский.

По его словам, из более 30 выпущенных по Украине ракет более 20 были сбиты.

Самая сложная ситуация с энергетикой после обстрелов - в Харьковской и Киевской областях, сказал президент.

Кроме того, Зеленский упомянул разговор с британским премьером Риши Сунаком, в котором обсуждались "важные вещи для нашей обороны", однако подробности пообещал сообщить позже.

"Но это существенно, это как раз то, что нам нужно. И я верю, что аналогичные решения будут приняты другими нашими партнерами. Теми, кто понимает, почему нельзя давать такому злу ни малейшего шанса", - вероятно, намекнул на Германию Зеленский.

Напомним, число раненых после ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре увеличилось до 39 человек. Число погибших остается прежним - пять человек.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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