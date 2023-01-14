Командование ВСУ подвело промежуточные итоги сегодняшним ракетным атакам по Украине. Свои данные обнародовали главком ВСУ Валерий Залужный и командование Воздушных сил ВСУ.

При том на юге и востоке страны обстрелы еще продолжаются.

Залужный сообщает, что за прошедшие сутки, по состоянию на 18:00, РФ осуществила около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

Было уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.

С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления был атакован Киева.

Позже Россия применила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины.

Командование Воздушных сил ВСУ приводит свои данные по состоянию на 18:30.

Сообщается, что уничтожено 25 из 38 ракет различных типов - 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Около 13:00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Одновременно, с истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепр).

По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты.

Напомним, после российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре уже известно о пяти погибших и 27 раненых. Среди них шестеро детей.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.