Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

Глава Минэнерго Герман Галущенко предупреждает, что следующие дни в энергетике будут трудными.

"Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях", - написал он в Facebook.

ДТЭК сообщает, что после обстрела одна украинская ТЭС прекратила производство электроэнергии, а еще одна подверглась обстрелу, но продолжает работать.

Обе ТЭС уже не раз подвергались обстрелу. На сей раз никто из персонала не пострадал, повреждено только оборудование ТЭС.

Последствия обстрелов ощутили на себе многие регионы Украины.

Хуже всего ситуация в Харькове и области, которые полностью обесточены в результате ракетного удара, заявил представитель "Харьковоблэнерго" Скичко.

Зато в Киеве удалось избежать поражения объектов критической инфраструктуры благодаря работе ПВО, сообщает глава Киевской горадминистрации Сергей Попко.

А вот в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии после ракетных ударов. Об этом сообщил губернатор Алексей Кулеба.

В Винницкой области сегодня был поражён объект критической инфраструктуры, сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня было сбито 10 ракет, летевших в Украину с южного направления.

4 из этих ракет были сбиты над Одесской областью, по 3 - над Николаевской и Винницкой.

В Одесской области ракета попала в объект критической инфраструктуры, а осколки повредили еще и объекты транспортной инфраструктуры, которые работают в рамках зернового соглашения.

В Ивано-Франковской области под удар попал объект энергетической инфраструктуры. ПВО сбила две российские ракеты над территорией области.

Во Львовской области было несколько попаданий в один и тот же объект критической энергетической инфраструктуры, возможно введение аварийных графиков электроснабжения.

Как сообщает губернатор Максим Козицкий, обошлось без жертв и пострадавших. Масштаб повреждений еще не до конца понятен - разбираются специалисты.

Одну ракету подразделение ПВО сбило.

Как сообщалось, в Днепре уже пятеро погибших и 27 раненых после обвала многоэтажки. Под завалами остаются люди.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.