После российского ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре уже известно о пяти погибших и 27 раненых. Среди них шестеро детей.

Об этом сообщают местные власти, в частности, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под завалами разрушенного дома остаются люди. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео и фото последствий удара по дому в Днепре.

Напомним, сегодня в ходе массированной атаки по Украине одна из ракет прилетела в многоэтажный дом в Днепре. Разрушен как минимум один подъезд, под завалами находятся люди.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.