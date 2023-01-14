Появляются первые сообщения о последствиях ракетного удара по Украине.

Советник ОП Алексей Арестович пишет, что ракетный удар сегодня масштабный, призывает не игнорировать воздушную тревогу.

Уже известно о работе ПВО во Львовской, Киевской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Пролет ракет был замечен с юга и с востока в направлении центра и запада страны.

Сообщают о взрывах в Днепре, Харькове, Синельниковском районе Днепропетровской области, в Кривом Роге и Хмельницкой области.

Львовский губернатор предупреждает население об угрозе ракетных ударов. Паблики сообщают о работе ПВО в регионе.

А власти Житомирской области сообщают о приближении ракет.

Тем временем воздушная тревога объявлена уже по всей Украине.

В Киеве люди массово спускаются в метро, чтобы укрыться от ракет.

Также начитаются проблемы со светом.

В Киеве - экстренные отключения света.

В Харьковской области полностью обесточена Лозовская община , сообщает городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

Больницы работают на генераторах. Критическая инфраструктура обеспечена альтернативными средствами питания.

Местные паблики пишут, что после взрыва в части Харькова пропал свет.

А в Одессе остановили электротранспорт из-за уменьшения лимитов на электроэнергию, подвижной состав возвращается в депо.

Как сообщалось, сегодня утром РФ уже нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, поэтому не было воздушной тревоги.

Также мы публиковали фото последствий обстрела Киева, Харькова и Очакова. Пострадали музей, дома и объекты инфрастуктуры.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.