Ракеты летят на центр и запад, в ряде областей работает ПВО и гремят взрывы. Первые результаты ракетной атаки
Появляются первые сообщения о последствиях ракетного удара по Украине.
Советник ОП Алексей Арестович пишет, что ракетный удар сегодня масштабный, призывает не игнорировать воздушную тревогу.
Уже известно о работе ПВО во Львовской, Киевской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях.
Пролет ракет был замечен с юга и с востока в направлении центра и запада страны.
Сообщают о взрывах в Днепре, Харькове, Синельниковском районе Днепропетровской области, в Кривом Роге и Хмельницкой области.
Львовский губернатор предупреждает население об угрозе ракетных ударов. Паблики сообщают о работе ПВО в регионе.
А власти Житомирской области сообщают о приближении ракет.
Тем временем воздушная тревога объявлена уже по всей Украине.
В Киеве люди массово спускаются в метро, чтобы укрыться от ракет.
Также начитаются проблемы со светом.
В Киеве - экстренные отключения света.
В Харьковской области полностью обесточена Лозовская община , сообщает городской голова Лозовой Сергей Зеленский.
Больницы работают на генераторах. Критическая инфраструктура обеспечена альтернативными средствами питания.
Местные паблики пишут, что после взрыва в части Харькова пропал свет.
А в Одессе остановили электротранспорт из-за уменьшения лимитов на электроэнергию, подвижной состав возвращается в депо.
Как сообщалось, сегодня утром РФ уже нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, поэтому не было воздушной тревоги.
Также мы публиковали фото последствий обстрела Киева, Харькова и Очакова. Пострадали музей, дома и объекты инфрастуктуры.
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