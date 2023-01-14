В субботу, 14 января, боец ВСУ с позывным "Мадяр" опубликовал видео с украинским флагом, как он заявляет, в западной части Соледара Донецкой области.

Таким образом он дает понять, что украинские войска удерживают позиции в городе, о захвате которого вчера заявило минобороны РФ.

Украина же заявляет, что бои там ещё идут.

Российские телеграм-каналы сообщают о боях в районе станции Соль (административно входит в Соледар).

Также есть разночтения в информации о том, кто контролирует сейчас район седьмого рудника - северо-западную окраину Соледара.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, к чему идет развитие событий вокруг УПЦ и что будет с Лаврой.