В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 января. Сообщается, что под Соледаром продолжаются бои, а российские войска обстреливают Херсон, Авдеевку и Угледар.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Соледар. Армия РФ нанесла два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиударов по позициям ВСУ, совершила более 40 обстрелов из РСЗО. Обстреляны были населенные пункты по всей линии фронта, включая Херсон и пригороды, а также Угледар и Авдеевку Донецкой области. Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян.

Ранее мы писали, что в сводке американского "Института изучения войны" говорится о том, что россияне, скорее всего, вытеснили украинские силы с запада Соледара и в целом контролируют город.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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