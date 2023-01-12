Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не собираются оставлять Соледар Донецкой области.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По словам Арестовича, негативный момент заключается в том, что освещение ситуации вокруг Соледара идет в российской повестке, и призвал слушать Генштаб ВСУ, который сообщает, что часть Соледара находится под украинским контролем и что сейчас принимается решение, что делать дальше в этой ситуации: выводить украинские подразделения или нет.

"Это означает, что ситуация контролируется нами, и мы принимаем решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении в данном случае. Поэтому если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования", - сказал Арестович.

Вечером в Минобороны заявили, что российская армия продолжает наступление в районе Соледара. Цель россиян - прорвать оборону ВСУ и захватить город.

Между тем россияне публикуют свои видео из Соледара. Одно из них снято около спортивного комплекса "Артемсоли".