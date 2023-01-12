Российская армия продолжает наступление в районе Соледара. Цель россиян - прорвать оборону ВСУ и захватить город.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Продолжаются также попытки оцепить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск. Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери", - сообщила она.

Напомним, в ВСУ сообщили, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.

Также мы писали, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил сколько мирных жителей и детей всё ещё остаются в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.