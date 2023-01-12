Россия наращивает силы в Украине. Количество формирований в составе войск РФ на территории Украины увеличилось за неделю с 250 до 280.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

Основные усилия РФ сосредоточены в Донецкой области, на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По словам Маляр, обстановка в районе ведения боевых действий остается сложной, а РФ "использует человеческий ресурс" для достижения успехов на поле боя.

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявлял, что Россия собрала около 30 тысяч военных на луганском направлении, опасаясь прорыва ВСУ.

Британская разведка также сообщала, что россияне усилили линию фронта в районе Кременной вдвшниками, там идут ожесточенные бои.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.