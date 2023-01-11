Россия за сутки перебросила в Беларусь 40 вагонов с техникой и личным составом, где могли находиться не менее 750 человек.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что эшелон следовал с ж/д-станции Московка (Омск, РФ), откуда был отправлен 3 января.

Ранее разведка Британии рассказала, зачем РФ перебрасывает в Беларусь военную авиацию. Аналитики считают, что большое количество российских военных сил в Беларуси в основном участвуют в учениях. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу.

А в ВСУ вообще заявили, что "РФ перебрасывает в Беларусь металлолом".

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.