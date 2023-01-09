Информацией о наращивании региональной группировки войск Россия и Беларусь постоянно нагнетают ситуацию. Однако на сегодняшний день украинские пограничники не фиксируют провокаций в непосредственной близости к границе.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"К счастью, мы не фиксируем перемещения техники, или же полетов тяжелой авиации непосредственно рядом с границей, или же каких-то других провокаций. Однако мы готовы к развитию чего-либо, что может осуществить Россия на этом направлении.

Сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства они постоянно нагнетают ситуацию, поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территории Украины дать отпор", - сообщил Демченко.

Также спикер рассказал, что Россия и Беларусь постоянно держат в напряжении украинские Силы обороны на этом направлении, в том числе и совместными учениями.

Защитники Украины усиливают свои позиции на этом направлении и укрепляют границу и приграничье.

Напомним, в Беларуси с 16 января по 1 февраля будут проходить летно-тактические учения с Россией. Вчера туда прибыла российская авиация.

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