На границе с Беларусью по состоянию на 6 января не фиксируется перемещение врагом техники или личного состава. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой и стабильной. Каких-то угроз, которые есть в настоящее время рядом с границей, мы не видим. Не фиксируем ни перемещения военной техники возле нашей границы, ни перемещения личного состава или подразделений РФ, или же Беларуси, которые бы предпринимали какие-то демонстрационные действия", - рассказал Демченко.

По его словам, подразделения Беларуси по-прежнему усиливают границу с Украиной, апеллируя это якобы "угрозой из Украины".

"Кроме того, нет на данный момент на территории Беларуси необходимой ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину", - акцентировал Демченко.

Он сообщил, что из подразделений российской армии в Беларуси сейчас находится чуть более 10 тысяч солдат, привлеченных в учениях.

"Не исключено, что часть из них будет переброшена на восток Украины для пополнения подразделений РФ. На территорию РБ может заехать еще ряд россиян для продолжения их подготовки", - допустил Демченко.

Впрочем, как отметил спикер ГПСУ, врага нельзя недооценивать, поскольку в любой момент он может использовать и направление из Беларуси.

Ранее командующий Cилами обороны в Киевской области Александр Павлюк заявил, что России будет сложно наступать на Киев из Беларуси. По его словам, на границе "сплошные завалы и минные поля", которые не позволят российской группировке пройти.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.