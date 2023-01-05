В Беларуси увеличивают совместную с Россией группировку войск. Планируется проведение совместного летно-тактического учения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что в Беларусь "продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации".

Ранее в ГУР заявляли, что в Беларуси РФ разместила ядерное оружие и намерена использовать эту территорию для провокаций.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.