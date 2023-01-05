Госпогранкомитет Беларуси обвинил украинских пограничников в "провокациях с применением оружия" и демонстрацией оскорбительных жестов.

Об этом сообщает пресс-служба Погранкомитета Беларуси.

"Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай - в пункте пропуска под Добрянкой, военнослужащим наводилось оружие против пограничных отрядов, оскорбительные жесты угрожающие в сторону пограничников", - заявил начальник управления погранконтроля.

Также госпогранкомитет Беларуси показал кадр, где якобы украинский пограничник сначала машет рукой в сторону Беларуси, а затем рукой проводит себе по горлу, что и расценено как "угрожающий жест".

Отметим, что сама Беларусь в очередной раз продлила совместные с РФ военные учения.

А по данным украинской разведки, Россия разместила на территории Беларуси свое ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.