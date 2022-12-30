Россия менее чем за сутки перебросила в Беларусь шесть транспортников Ил-76МД Военно-космических сил РФ.

Об этом говорится в инфографике мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что самолеты начали прибывать в Беларусь с четырех часов утра, последний приземлился на аэродроме Мачулищи в 18:17 по минскому времени (17:17 по киевскому).

"По нашей информации, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно - пока неизвестно. Может быть как доставка техники, так и ротация/подвоз мобилизованных.

Если мы говорим о солдатах ВС РФ, то речь может идти о 1 470 солдатах, поскольку максимальная вместимость каждого из Ил-76МД - 245 человек", - сообщает мониторинговая группа.

Ранее мы писали, что госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности.

Напомним, в ВСУ заявили, что РФ способна бросить со стороны Беларуси на Киевское направление 30 тысяч человек с учетом белорусской группировки войск. Тогда как в феврале на Киев направили 45,5 тысяч военных.