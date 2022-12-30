Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Спутник" в пятницу, 30 декабря.

Вольфович пояснил, что региональная группировка войск имеет оборонительные цели и может быть увеличена в зависимости от обстановки.

"Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран, позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России", - сказал госсекретарь Совбеза Беларуси.

Ранее в ВСУ заявляли, что РФ способна бросить со стороны Беларуси на Киевское направление 30 тысяч человек с учетом белорусской группировки войск. Тогда как в феврале на Киев направили 45,5 тысяч военных.

Напомним, американский Институт изучения войны считает вероятность наступления РФ с территории Беларуси этой зимой маловероятной, но к этой возможности следует относиться серьезно.

При этом, по данным Минобороны Германии, Россия может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023 года. В масштабное наступление войска РФ пойдут на Донбассе, а действия армии Беларуси будут отвлекающим маневром. В то же время аналитики считают, что белорусский президент Александр Лукашенко в войну напрямую не ввяжется.