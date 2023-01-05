Беларусь заявляет о необычайно высоком росте экономики по итогам года. Минэкономики страны утверждает, что их ВВП вырос на 7% за прошлогодние 11 месяцев.

Также заявляется, что Беларусь "смогла компенсировать на 80% потери экспорта, связанные с санкциями Запада".

При этом Россия заявляет о падении ВВП на 3%. А западные оценки дают больший процент падения.

Напомним, ранее о том, что экономика Украины по итогам 2022 года упала на рекордные 30,4%, сообщили в Минэкономики.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.