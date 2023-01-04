В 2022 году в условиях войны украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов и весом 99,8 млн тонн. По словам заместителя министра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки, это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план.

Об этом он написал в Facebook.

"В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими, ведь стоимость экспорта на 35% меньше, чем в 2021-м. А физические объемы сократились на 38,4%. Тем не менее в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции (из которых 16,3 млн тонн - через зерновой коридор)", - отметил он.

Среди товаров лидером по деньгам (и по объему) является кукуруза. Экспорт составил 24,99 млн тонн, стоимостью 5,94 млрд долларов, что на 1% больше, чем в 2021 году.

На втором месте – подсолнечное масло – 5,46 млрд долларов. Сокращение по сравнению с 2021 годом в деньгах - на 14,4%, а в объемах на 16,3% (4,29 млн тонн).

В то же время в ТОП-10 пробились семена подсолнечника.

"Мы экспортировали его 2,7 млн тонн стоимостью 1,25 млрд долларов. Это в 33 раза больше, чем в прошлом году. Это тот объем, который не смогли переработать маслоэкстракционные заводы", - отметил торгпред.

Железная руда, хоть и осталась в топе с экспортом 23,9 млн тонн на сумму 2,9 млрд долларов, но при этом она потеряла в объемах 45,9% и 57,8% в стоимости. Причина - морские порты для руды и других промышленных товаров и далее закрыты, к тому же цены и спрос сокращаются из-за опасений рецессии.

Пшеницы Украина экспортировала на 44% меньше - 11,2 млн тонн, стоимостью 2,6 млрд долларов.

Один из традиционных лидеров промышленного экспорта – провода изолированные – 1,32 млрд долларов. Это на 16,4% меньше, чем в 2021 году, что связано также и с сокращением объема экспорта на 13,6%.

Следующие в рейтинге – полуфабрикаты из стали и горячекатаный прокат – освещают всю трагедию украинской металлургии. Падение в объемах за год - 72%. Общий объем экспорта полуфабрикатов - 1,9 млн тонн стоимостью 1,1 млрд, а горячекатаного проката - 1,3 млн тонн стоимостью 1 млрд долларов.

Географически 63% экспорта пришлось на ЕС (27,9 млрд долларов). Больше всего - на Польшу, Румынию, Венгрию, Германию.

Вне ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция (2,9 млрд долларов), которая опередила Китай (2,46 млрд долларов). Но при этом экспорт в Турцию в рамках года сократился на 29%, а в Китай на заоблачные 69%.

Импорт в объемах сократился почти вдвое, но в стоимости лишь на 19,6%.

Как писала "Страна", в 2022 году украинский экспорт в страны Евросоюза вырос, несмотря на войну.

Также мы сообщали, что Германия направила в Украину больше четверти своего оружейного экспорта в 2022 году.