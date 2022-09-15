Товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой утром в среду, 14 сентября, сошел с рельсов неподалеку от с. Рапа-де-Жос в Румынии. Полиция не исключает диверсию. В результате аварии два вагона сошли с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.

Об этом пишет польский ресурс Gospodarkamorska.

Румынская полиция начала расследование причин инцидента, среди версий - разрушение колеи железной дороги или саботаж.

Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.

Идут работы по вывозу сошедших с рельсов вагонов и расчистке грузового пути.

Как писала "Страна", 24 августа первый поезд с украинской кукурузой прибыл в Германию через Польшу.

Напомним, что пропавший корабль Razoni с украинской кукурузой на борту обнаружили в сирийском порту.

Ранее в британской разведке обвинили президента РФ Владимира Путина в дезинформации о поставках украинского зерна нуждающимся странам.

Кроме того, мы писали о том, что в начале сентября глава Минагрополитики заявлял, что по "зерновому коридору" из Украины вышли уже 87 кораблей с 2 076 280 тоннами продукции.