Первый поезд с кукурузой из Украины прибыл в Германию.

Об этом информирует немецкий канал NDR.

Сообщается, что поезд с 1 200 тоннами кукурузы из Украины разгрузили во вторник, 23 августа, в немецком городе Росток на зерновом терминале. Всего прибыл 21 вагон.

"Это тестовый поезд. За ними последуют ещё четыре", - сказал менеджер терминала Джейкоб Лубиг.

Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом DB Cargo доставлена в Германию через Польшу.

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