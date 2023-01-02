Объем украинского экспорта в Евросоюз в 2022-м вырос по сравнению с предыдущим годом.

Об этом рассказал посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью Укринформу.

Увеличение экспорта из Украины, несмотря на войну, он связал с либерализацией торговли и приостановкой мер торговой защиты ЕС.

"Несмотря на все, война не затормозила эту тенденцию, украинский экспорт в ЕС продолжал расти в стоимости в течение 2022 года по сравнению с 2021 годом. Это частично связано с полной либерализацией торговли, введенной ЕС в июне, вместе с приостановлением мер торговой защиты в отношении украинского импорта в ЕС", - заявил Матти Маасикас.

Конкретных данных по экспорту за 2022 год пока не приводится. Ранее власти сообщали, что в целом украинский экспорт в 2022 году резко обвалился, особенно в страны Африки и СНГ. Особенно сильно упал экспорт металлов, химпродукции и минералов.

Напомним, что по оценке Кабмина, украинская экономика сократится до 50%, если РФ продолжит ракетные атаки по инфраструктуре.

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