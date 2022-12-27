Больше четверти оружейного экспорта Германии в 2022 году пришлось на Украину. Всего Федеральное правительство Германии в 2022 году одобрило экспорт вооружений на сумму 8,35 млрд евро. Из этой суммы в Украину направлены вооружения и техника на 2,24 млрд евро.

Об этом пишет DPA.

В прошлом году объем военного экспорта Германии был выше и составил 9,35 млрд евро.

Затем на коалиционных переговорах правительство планировало сократить экспорт оружия, но планы изменились из-за российского вторжения в Украину.

Данный показатель является высоким для Германии. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель лишь пять раз была превышена отметка в 6 млрд евро.

Минобороны Германии уверяет, что Россия может попытаться возобновить наступление в Украине уже в апреле 2023 года. Несмотря на это, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет и в 2023 году давать Украине танки западного образца.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.