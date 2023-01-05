Министерство экономики оценило падение ВВП Украины по итогу 2022 года на уровне 30,4% (±2%). Такую предварительную оценку на основе оперативной оценки Госстата озвучила пресс-служба министерства утром 5 января.

Расчеты проводились на основе оценок Госстатом за три квартала 2022 года:

I квартал - падение ВВП на 15,1%;

ІІ квартал — падение ВВП на 37,2%;

ІІІ квартал — падение ВВП на 30,8%.

Падение экономики на 30,4% - худший результат за всю историю Украины, однако лучше предыдущего прогноза правительства.

Напомним, что в декабре 2022 года Минэкономики оценивало возможное падение ВВП нашей страны по итогам года на уровне 32%.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.