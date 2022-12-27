Экономика Украины остается подавленной, несмотря на восстановление во 2 квартале. В этом году ВВП упадет примерно на треть, а в 2023 году будет расти медленнее, чем ожидалось, из-за ударов по энергоинфраструктуре.

Об этом сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на презентации Отчета о финансовой стабильности, пишет "Европейская правда".

"Благодаря той прочности, которую банковская система получила ранее, благодаря реформам и регулярному стресс-тестированию, реальный стресс-тест она проходит довольно неплохо. Доверие к банковской системе сохраняется, банковская система сохраняет ликвидность, продолжает кредитовать", - заявила Рожкова.

Однако, как подчеркнула Рожкова, масштабные обстрелы, которые начались с октября, разрушение энергоинфраструктуры усиливают риски для финансовой стабильности.

"В этом году ВВП упадет где-то на треть, а в следующем году будет расти медленнее, чем ожидалось в наших предыдущих прогнозах", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, вместе с тем международная помощь, которую получает Украина, растет и становится более системной и регулярной, что позволило снизить темпы монетарного финансирования бюджета. "Мы надеемся в следующем году вообще избежать такого инструмента", - сказала она.

Также это позволяет поддерживать уровень золотовалютных резервов на комфортном для экономики и для регулятора уровне.

Как писала "Страна", министр экономики Юлия Свириденко объяснила, почему в госбюджете-2023 запланирован рост ВВП Украины на уровне 4,6%

По ее данным, ВВП Украины из-за отключений света может сократиться более чем на прогнозируемые 35%. В рамках уменьшения расходов будут сокращать персонал и приватизировать малые государственные предприятия.