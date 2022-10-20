Экономика Украины упадет на 32%, плавающий курс гривны пока не планируется возвращать. Вместе с тем, ожидается, что в 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно - темпами на уровне 4-5%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Национальный банк сегодня, 20 октября, решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, установленном в июне 2022 года.

Новый председатель НБУ Андрей Пышный заявил, что ставка не будет падать ниже 25% минимум до II квартала 2024 года, но может быть повышена в любой момент. А также уточнил, что в эту ставку (25%) заложен риск экономических последствий от ракетных атак на энергетический комплекс Украины.

"Мы учитывали, что будет остановлен экспорт украинского электроэнергии, но мы рассчитываем на его возобновление с середины 2023 года. Остановка энергетического экспорта будет влиять на валютный рынок", - сказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.

Кроме учетной ставки руководство Нацбанка сделало сегодня три важных заявления:

Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что из-за войны и провоцируемого ею экономического кризиса, банковская система утратит как минимум 20% своего кредитного портфеля. Это значит, что пятую часть кредитов банковская система не сможет себе вернуть. Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что, согласно прогнозу Нацбанка, ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 32%, но в 2023-2024 годы экономика должна расти на 4-5%. В Нацбанке заявили, что безналичный валютный рынок не готов к возврату плавающего курса гривна/доллар. Курс останется фиксированным, сейчас это 36,6 грн/$.

"Чтобы вернутся к политике плавающего курса, чистая продажа валюты Нацбанком должна быть меньше, чем сейчас. Рынок без вмешательства НБУ пока не может сам себя обеспечить валютой", - объяснил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Сейчас объём торгов между банками составляет около 40 миллионов долларов в день. С НБУ в среднем "добавляет" из своих резервов ещё 120-140 миллионов.

Ранее мы писали, что в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%.

Также сообщалось, что в Нацбанке назвали условия возвращения к плавающему валютному курсу.