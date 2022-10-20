Экономика Украины упадет на 32%, плавающий курс гривны пока не вернут - НБУ
Экономика Украины упадет на 32%, плавающий курс гривны пока не планируется возвращать. Вместе с тем, ожидается, что в 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно - темпами на уровне 4-5%.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
Национальный банк сегодня, 20 октября, решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, установленном в июне 2022 года.
Новый председатель НБУ Андрей Пышный заявил, что ставка не будет падать ниже 25% минимум до II квартала 2024 года, но может быть повышена в любой момент. А также уточнил, что в эту ставку (25%) заложен риск экономических последствий от ракетных атак на энергетический комплекс Украины.
"Мы учитывали, что будет остановлен экспорт украинского электроэнергии, но мы рассчитываем на его возобновление с середины 2023 года. Остановка энергетического экспорта будет влиять на валютный рынок", - сказал заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук.
Кроме учетной ставки руководство Нацбанка сделало сегодня три важных заявления:
- Замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что из-за войны и провоцируемого ею экономического кризиса, банковская система утратит как минимум 20% своего кредитного портфеля. Это значит, что пятую часть кредитов банковская система не сможет себе вернуть.
- Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что, согласно прогнозу Нацбанка, ВВП Украины по итогам 2022 года сократится на 32%, но в 2023-2024 годы экономика должна расти на 4-5%.
- В Нацбанке заявили, что безналичный валютный рынок не готов к возврату плавающего курса гривна/доллар. Курс останется фиксированным, сейчас это 36,6 грн/$.
"Чтобы вернутся к политике плавающего курса, чистая продажа валюты Нацбанком должна быть меньше, чем сейчас. Рынок без вмешательства НБУ пока не может сам себя обеспечить валютой", - объяснил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.
Сейчас объём торгов между банками составляет около 40 миллионов долларов в день. С НБУ в среднем "добавляет" из своих резервов ещё 120-140 миллионов.
Ранее мы писали, что в сентябре годовая инфляция в Украине выросла до 24,4%.
Также сообщалось, что в Нацбанке назвали условия возвращения к плавающему валютному курсу.